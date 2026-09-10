Tres detenidos dejaron operativos por tráfico de droga en Ercilla y Angol

Tres personas resultaron detenidas en dos operativos simultáneos realizados por el OS9 y el GOPE de Carabineros en las comunas de Ercilla y Angol, en la Región de La Araucanía.

Como explicó Miguel Herrera, general jefe de la Novena Zona Policial, "hicimos ingreso a una comunidad en el sector de Pidima, comuna de Ercilla, logrando la incautación de dos escopetas y un revólver calibre .38, lo anterior debido a un proceso investigativo llevado por el OS9, y a su vez, en forma simultánea se allanó un domicilio en la ciudad de Angol, en el sector urbano, donde se incautó droga".

"Esta situación pudo ser corroborada dado que este sujeto exhibía el armamento en redes sociales (...) con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó autorización para efectuar diligencia de entrada, registro e incautación, la que fue materializada el día de hoy en horas de la madrugada por personal de la Sección OS-9 de Carabineros", destacó la fiscal Natalia Ortiz.

Los detenidos, de 18, 48 y 21 años de edad, serán formalizados por los delitos de infracción a la Ley de Control de Armas y a la Ley de Drogas.