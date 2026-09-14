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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Turista alemán falleció en el volcán Llaima tras ingresar sin permiso

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El hombre de 65 años ingresó al Parque Nacional Conguillío junto a una guía de nacionalidad austriaca durante la mañana del domingo.

Conaf confirmó que las personas no se registraron en los controles de la Corporación antes de entrar al área protegida.

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 Conaf
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Carabineros rescató este lunes el cuerpo de un turista alemán de 65 años que falleció tras sufrir un accidente en los faldeos del volcán Llaima en el Parque Nacional Conguillío, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el adulto mayor ingresó el domingo junto a una guía de nacionalidad austriaca al parque nacional durante la mañana y posteriormente realizaron el descenso durante la tarde-noche, desplazándose en esquíes.

Asimismo, su intención inicial era ingresar al volcán por el sector de Cherquenco, sin embargo, debido a que el camino no se encontraba habilitado, optaron por acceder a través del sendero Pastos Blancos.

La institución informó que no registraron su ingreso en los controles de la Corporación, debido a que habrían llegado el viernes, fuera del horario de atención de los guardaparques, sin solicitar información respecto de las condiciones de los senderos ni de las actividades que era posible realizar de manera segura en el área protegida.

Conaf lamentó la situación y reiteró el llamado a quienes visitan las áreas protegidas a informarse previamente, respetar las restricciones vigentes, los senderos establecidos y seguir las recomendaciones de los guardaparques.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros se encargó del rescate del cuerpo.

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