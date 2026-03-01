Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Alerta preventiva por sistema frontal y posible tormenta eléctrica en Los Lagos

| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región de Los Lagos por un sistema frontal con fuertes lluvias y vientos.

De acuerdo al reporte, se mantiene la alerta por posibles tormentas eléctricas y la formación de nubes convectivas que pudieran ocasionar trombas marinas o tornados. Asimismo, Sernageomin advirtió que se pueden producir aluviones y derrumbes en lugares de alta prevalencia.

En la comuna de Puerto Varas se produjo un deslizamiento de material en la ruta que une Ensenada con Saltos de Petrohué, sector Los Patos, donde el tránsito se mantiene interrumpido. Además, se registró la caída de un árbol en el mismo sector, donde Bomberos trabaja para despejar la ruta.

