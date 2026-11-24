La Fiscalía Local de Castro informó sobre el avance de los peritajes realizados a propósito del accidente ocurrido el domingo en Butalcura, Chiloé, que costó la vida a seis personas, entre ellas cuatro menores de edad.

En línea con lo que señalaron testigos aquella jornada -que apuntaron a una mala maniobra de adelantamiento- los antecedentes indican que el conductor del vehículo que trasladaba a las que terminaron siendo víctimas fatales cruzó el eje de la calzada, impactando de frente con otro vehículo que trasladaba a funcionarias de Carabineros.

El fiscal Enrique Canales explicó que el Ministerio Público recibió un "informe preliminar que establece como causa basal probable -es decir, la que ocasionó este accidente- que el conductor fallecido, por alguna razón que aún se encuentra en estudio, perdió el control del móvil, cambiándose a la pista contraria y colisionando con alta energía a un vehículo que circulaba en dirección contraria".

"Por ahora, esta hipótesis preliminar es la que tiene mayor fuerza, pero estamos a la espera de los informes finales que incluyen no solo el trabajo en el sitio del suceso, sino también los peritajes mecánicos a los distintos vehículos, además de los informes médicos y forenses que se encuentran pendientes", agregó el persecutor.

Los niños heridos -que viajaban en otro vehículo- se encuentran en Puerto Montt y continúan en estado crítico, mientras su madre también se encuentra hospitalizada en la capital regional.

Los funerales de las víctimas mortales se van a realizar a partir del mediodía de este miércoles.