Encuentran sin vida a dos hombres desaparecidos en aguas del Lago Llanquihue

Este viernes fueron encontrados los cadáveres de dos personas que se encontraban desaparecidas en el Lago Llanquihue, en la Región de Los Lagos.

El primer caso corresponde a un joven de 19 años identificado como Paolo Millalonco, quien había sido reportado como desaparecido la tarde del jueves en el sector Onces Bellavista, en Ensenada.

El joven cayó al agua al volcar desde una tabla de stand up paddle (SUP) en la que se desplazaba junto a su hermano de 11 años, quien logró ser rescatado con vida. Su cadáver fue encontrado a las 15:30 horas de hoy.

El operativo de búsqueda fue desplegado por la Armada con apoyo de personal terrestre de la Policía Marítima, una unidad naval, buzos especialistas de la delegación marítima de Puerto Montt, un helicóptero naval, además de bomberos, carabineros y botes salvavidas del sector.

El segundo caso corresponde a un hombre de 45 años, denunciado como desaparecido al mediodía en el sector de Río Pescado. La víctima intentaba, junto a otra persona que resultó ilesa, recuperar una moto de agua en el sector.

Tras el despliegue de los equipos de emergencia, la Armada reportó, cerca de las 14:00 horas, el hallazgo de su cadáver.

Al respecto, el gobernador marítimo de Puerto Montt, capitán de navío Mario Besoaín, señaló que "este segundo deportista fue encontrado lamentablemente sin vida y, al efectuar las primeras diligencias, nos hemos dado cuenta de que no usaba chaleco salvavidas".