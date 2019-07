Ex consultor Cepal: La emergencia en Osorno "es una realidad que se puede replicar en el resto del país"

Felipe Ulloa, ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y desarrollo, planteó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ha relajado los criterios de fiscalización a las empresas, a propósito del extenso corte de agua potable en Osorno luego que la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal) tuviera que cortarlo ante la presencia de hidrocarburos en una de sus plantas de tratamiento.

En diálogo con el trasnoche de Cooperativa, el geógrafo de la Universidad de Chile también pidió al ente regulador aclarar "cuál fue la capacidad de fiscalización" que ha tenido en los últimos años en la zona afectada.

Essal ha dicho que un "error humano" provocó el vertimiento de combustible en el río Rahue que generó la contaminación del suministro de agua potable y que terminó en el corte del servicio que ha afectado a cerca de 200 mil personas de la ciudad de Osorno.

Ayer martes la empresa confirmó, a las 19:00 horas, el inicio de la producción de agua potable en la planta potabilizadora de Caipulli luego de que la Seremi de Salud de Los Lagos ratificara que las muestras no presentan trazas de hidrocarburos, ratificando su compromiso de terminar el prolongado corte de agua este miércoles.

"El rol de la Superintendencia es establecer los parámetros y la elevación de ciertos parámetros y fiscalización, pero creo que en Chile no se ha hecho y producto de eso hoy tenemos la realidad que estamos viviendo en Osorno; una realidad que se puede replicar en el resto de las regiones del país", afirmó Felipe Ulloa este miércoles.

El ex consultor de la Cepal sostuvo que "es rol y deber del Estado asegurar los estándares de calidad que tienen que tener estas empresas de infraestructura. No puede ser que hoy tengamos 50 mil hogares, 200 mil personas, sin agua. He seguido la noticia y tampoco puede ser que el foco haya sido el currículum de uno de los directivos de la empresa, si el foco es que hay 50 mil hogares sin agua y que no se ha hecho las inversiones suficientes".

"Yo le preguntaría al superintendente actual y al anterior cuál fue la relación de la empresa con la Superintendencia en la época actual y anterior para efectos de saber si se hicieron o no las inversiones correspondientes y cuál fue la capacidad de fiscalización de la Superintendencia", enfatizó.

Y subrayó: "Las empresas se comportan en función de cómo el ente regulador las trata. Si el ente regulador es duro y establece ciertos niveles de exigencias, entonces las empresas funcionan bien. Si el ente regulador no hace su trabajo, pasa lo que ha pasado hoy día".

El Presidente Sebastián Piñera viajará este miércoles a Osorno, jornada en la que se espera dar por cerrada la emergencia por el masivo corte de agua al reiniciarse la distribución del agua potable en la comuna.