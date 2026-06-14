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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Hombre de 88 años falleció tras ser atropellado en Calbuco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El siniestro vial ocurrió en las cercanías del empalme que conecta la ruta V-85 con la ruta 5 Sur.

La víctima fatal perdió la vida de forma casi instantánea debido al fuerte impacto.

Hombre de 88 años falleció tras ser atropellado en Calbuco
 ATON

La conductora del vehículo menor involucrado fue detenida preventivamente por personal policial.

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Un adulto mayor de 88 años murió atropellado la tarde de este sábado en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

El hecho tuvo lugar en la Ruta V-85, en un sector cercano al empalme con la Ruta 5 Sur, donde el afectado, por motivos que se indagan, fue arrollado por una conductora.

Al lugar concurrieron voluntarios de Bomberos de Calbuco, Carabineros y ambulancias del SAMU, quienes, pese a los esfuerzos, constataron que el peatón falleció en el mismo sitio producto de la gravedad de sus lesiones.

"Producto del impacto entre ambos participantes, lamentablemente la peor parte la sacó el peatón, el adulto mayor, quien producto de este atropello falleció casi instantáneamente en el lugar", confirmó el capitán Sebastián Barría, jefe de la SIAT de Carabineros de Llanquihue.

La investigación quedó en manos de la SIAT de la policía uniformada, quienes realizaron levantamiento de evidencia en la calzada para determinar responsabilidades.

Por su parte, la conductora del vehículo involucrado fue detenida mientras se esclarece su participación y grado de responsabilidad en este fatal atropello.

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