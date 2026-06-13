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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Hombre murió tras caer por una ladera del volcán Calbuco

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

El excursionista ascendió el macizo junto a un amigo, quien dio aviso del accidente.

Hombre murió tras caer por una ladera del volcán Calbuco
 ATON (referencial)

Tras caer por cerca de 200 metros, fue encontrado sin signos vitales por su acompañante.

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Un operativo de rescate se desplegó este sábado en el volcán Calbuco, ubicado en la Región de Los Lagos, luego que un hombre cayera por una ladera mientras descendía del macizo.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando el Retén Correntoso de Carabineros recibió el aviso de un excursionista que ascendió el volcán junto a un amigo y, durante el descenso, ocurrió la emergencia.

La policía precisó que la víctima cayó por aproximadamente 200 metros y posteriormente, fue encontrada sin signos vitales por su acompañante.

Carabineros mantuvo contacto con la persona que reportó el accidente mientras se iniciaban las coordinaciones para recuperar los restos desde una zona difícil.

La Fiscalía instruyó el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea y personal especializado del GOPE, quienes realizaron las labores de extracción en el lugar.

En paralelo, mientras se investigan las causas de la caída.

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