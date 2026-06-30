Incendio afecta al Regimiento Arauco de Osorno

Un siniestro se registra este martes en el Regimiento Arauco de Osorno, Región de Los Lagos, donde Bomberos activó la quinta alarma de incendio debido a la magnitud de la emergencia.

El siniestro se encuentra descontrolado en el recinto militar ubicado en la intersección de calles O'Higgins con Barros Arana, donde numerosas compañías trabajan intensamente para contener el fuego y evitar su propagación hacia otras dependencias.

El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein, precisó que "se encuentran desplegadas todas las compañías de bomberos de la provincia de Osorno para amagar este incendio".

Asimismo, señaló que han tomado medidas preventivas para los vecinos que pueden verse afectados por el humo: "Personal de Carabineros está inspeccionando los edificios condominios que están alrededor para ver si hay personas que puedan verse afectadas por el humo. Desde ya hacemos el llamado, obviamente, a cerrar las ventanas y a tomar todos los resguardos necesarios".

La primera alarma de incendio fue emitida pasada el mediodía, cuando se comenzó a ver el humo desde el entretecho del recinto, que es de madera.

Hasta el momento, no se registran personas lesionadas y tampoco se conoce el origen del siniestro; mientras, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.