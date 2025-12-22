Síguenos:
Indagan homicidio de joven de 28 años en plena vía pública en Puerto Varas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un joven de 28 años murió apuñalado en plena vía pública de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, la madrugada de este domingo. El hecho ya está siendo indagado por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

"Fue agredido en horas de la madrugada por desconocidos en el sector de calle Tronador con Manzanal, generándole diversas lesiones que le causan la muerte en el lugar", informó el subprefecto Carlos Correa, jefe de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt.

Por este hecho aún no se registran personas detenidas.

