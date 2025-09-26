Investigan femicidio frustrado en Puerto Montt

Una mujer de 29 años sufrió este viernes una agresión en la vía pública, en el sector de Avenida Gabriela Mistral, en Puerto Montt, Región de Los Lagos, en un hecho que está siendo investigado como femicidio frustrado.

Según los antecedentes preliminares, la víctima fue atacada por un hombre de 36 años. Tras la agresión, transeúntes brindaron auxilio inmediato a la mujer, quien fue posteriormente trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

En tanto, la rápida acción de Carabineros del sector permitió la detención del presunto agresor pocos minutos después del suceso. En paralelo, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt, a solicitud del Ministerio Público, concurrió al lugar de los hechos para realizar los peritajes correspondientes.