Los Lagos: Fiscalía confirma reflote de embarcación Koñimo, cuyo hundimiento dejó seis muertos

A tres meses del hundimiento de la barcaza Koñimo en el Estuario del Reloncaví (Región de Los Lagos), que terminó con la muerte de seis tripulantes, el Ministerio Público informó a los familiares de las víctimas que el reflote de la embarcación se llevará a cabo en las próximas semanas.



La fiscal regional subrogante de Los Lagos, María Angélica de Miguel, destacó que la diligencia es fundamental para esclarecer las causas en que la nave se hundió: "Pudimos traerles la noticia de que la empresa Salmones Austral, tuvimos reunión con ellos, y se van a hacer cargo del reflote que es tan importante para la investigación y vital obviamente para las pericias que tenemos que realizar", informó

"Junto con ello también comunicar los allanamientos que se hicieron a la empresa Koñimo 1 y además a la empresa Agua Santa, que está en la ciudad de Puerto Montt y que se hicieron ayer y que obviamente se pudo levantar algunas evidencia tecnológica, teléfonos, computadores que van a ser enviados al laboratorio criminalístico", agregó la persecutora.

Fiscalía también señaló que el factor tiempo y el cuidado de la estructura son relevantes, pues se busca extraer la nave sin que sufra deterioros adicionales que afecten la investigación.

Familiares: "Nos mintieron"

Claudio Cardimani, familiar de las víctimas, se refirió al informe que recibió sobre el presunto estado de la barcaza al momento del hundimiento: "Tuve entrevista con otra persona de un turno anterior de ellos y me decía que la embarcación andaba con sobrecarga porque andaba con varios paños de cadena", detalló.

"A medida que ha ido pasando la investigación nos hemos dado cuenta que desde un principio a nosotros, de cierta forma, nos mintieron", puntualizó.

Las diligencias del caso se mantienen a cargo de la Brigada de Homicidios y la Brigada Subacuática de la PDI.