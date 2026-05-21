Los Lagos: Operativo policial deja 14 prófugos detenidos y 12 migrantes denunciados

En el marco de un servicio especial implementado por la Policía de Investigaciones (PDI), se logró la detención de 14 personas prófugas de la justicia por diversos delitos en la Región de Los Lagos.

Entre las transgresiones identificadas, figura el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, abigeato, amenazas simples contra personas y propiedades, conducción en estado de ebriedad, giro doloso de cheques y lesiones menos graves.

A esto se sumó una detención alimentos no devengados (deudas por pensión alimenticia), cuya suma bordea los tres millones de pesos.

Autoridades destacaron que el operativo busca reforzar la sensación de seguridad en la región. (FOTO: ATON)

Fiscalización a migrantes

Asimismo, en este trabajo en conjunto con Carabineros y la Armada, los oficiales fiscalizaron a un total de 66 personas, resultando 12 ciudadanos extranjeros denunciados por infracción a la ley de migraciones.

Entre las infracciones detectadas figura el realizar trabajos remunerados sin autorización, abandono de firma y el ingreso al territorio nacional por paso no habilitado.

"Se desplegaron 80 detectives a nivel regional y se logró fiscalizar 60 extranjeros en total, detectando 12 personas que estaban de manera irregular en nuestro país, y se notificaron a cuatro que tenían medidas de expulsión activas para proceder luego administrativamente a ello", detalló el prefecto Pablo Moncada, jefe subrogante de la PDI en Los Lagos.

La fiscalización conjunta incluyó a la Armada y permitió revisar la situación de 66 personas. (FOTO: ATON)

En esta línea, dio cuenta que también "se logró detener a 14 personas que eran prófugas de la justicia por diversos delitos, los que eran buscado ampliamente en la región. De ellos, dimos cuenta a los Juzgados de Garantía de la región y de familia".

Controles realizados por Carabineros

Por su parte, Carabineros efectuó 240 controles, cursando ocho infracciones de distinta índole, además de la captura de tres personas.

Ambas instituciones policiales señalaron que este operativo se relaciona con el objetivo en común, que es entregar una mayor sensación de seguridad en la región de Los Lagos.