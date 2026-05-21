Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.1°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Los Lagos: Operativo policial deja 14 prófugos detenidos y 12 migrantes denunciados

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La PDI capturó a personas buscadas por delitos como tráfico de drogas, abigeato y lesiones.

Entre los detenidos figura un deudor de pensión alimenticia por casi tres millones de pesos.

Los Lagos: Operativo policial deja 14 prófugos detenidos y 12 migrantes denunciados
 ATON (referencial)

Carabineros realizó 240 controles, cursando ocho infracciones y arrestando a tres individuos.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el marco de un servicio especial implementado por la Policía de Investigaciones (PDI), se logró la detención de 14 personas prófugas de la justicia por diversos delitos en la Región de Los Lagos.

Entre las transgresiones identificadas, figura el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, abigeato, amenazas simples contra personas y propiedades, conducción en estado de ebriedad, giro doloso de cheques y lesiones menos graves.

A esto se sumó una detención alimentos no devengados (deudas por pensión alimenticia), cuya suma bordea los tres millones de pesos.

Imagen foto_00000002
Autoridades destacaron que el operativo busca reforzar la sensación de seguridad en la región. (FOTO: ATON)

Fiscalización a migrantes

Asimismo, en este trabajo en conjunto con Carabineros y la Armada, los oficiales fiscalizaron a un total de 66 personas, resultando 12 ciudadanos extranjeros denunciados por infracción a la ley de migraciones.

Entre las infracciones detectadas figura el realizar trabajos remunerados sin autorización, abandono de firma y el ingreso al territorio nacional por paso no habilitado.

"Se desplegaron 80 detectives a nivel regional y se logró fiscalizar 60 extranjeros en total, detectando 12 personas que estaban de manera irregular en nuestro país, y se notificaron a cuatro que tenían medidas de expulsión activas para proceder luego administrativamente a ello", detalló el prefecto Pablo Moncada, jefe subrogante de la PDI en Los Lagos.

Imagen foto_00000001
La fiscalización conjunta incluyó a la Armada y permitió revisar la situación de 66 personas. (FOTO: ATON)

En esta línea, dio cuenta que también "se logró detener a 14 personas que eran prófugas de la justicia por diversos delitos, los que eran buscado ampliamente en la región. De ellos, dimos cuenta a los Juzgados de Garantía de la región y de familia".

Controles realizados por Carabineros

Por su parte, Carabineros efectuó 240 controles, cursando ocho infracciones de distinta índole, además de la captura de tres personas.

Ambas instituciones policiales señalaron que este operativo se relaciona con el objetivo en común, que es entregar una mayor sensación de seguridad en la región de Los Lagos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada