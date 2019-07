Más de mil personas marcharon en Osorno para exigir fin de la concesión a Essal

Más de mil personas se manifestaron este jueves en las calles de Osorno para volver a exigir el retiro de la concesión a la empresa sanitaria Essal, debido al extenso corte del suministro del agua en la comuna.

Cerca de 1.200 personas marcharon pacíficamente hasta la Gobernación Provincial de Osorno pidiendo que se retire Essal de la comuna. Los manifestantes acusaron que nunca se clarificó la situación y que aún existe incertidumbre sobre la situación, afirmando que no consumen agua de la cañería.

Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, acusó que aún no han sacado cuentas de lo invertido en esta emergencia y que existe un costo "incalculable" respecto a la imagen de la ciudad.

Desde los ciudadanía se pide al municipio que sea quien se haga cargo de la planta de agua, a lo que Bertin respondió que "habría que estudiarlo con calma, nosotros no podemos competir con la sanitaria, si quieren tapar el sol con un dedo haciendo este tipo de cosas es un tema que lo quieren desviar netamente a la cosa política".

"Si tuviera que llevar esto a un tema más político yo le diría al Gobierno entonces porque ese día que vino el Presidente, estaba el señor Piñera ahí sacándose la foto, porque no creo que cualquier persona que para al lago del Presidente, a mi por lo menos no me invitaron", agregó.

Durante esta jornada el Sernac tuvo una primera reunión con los representantes de Essal para definir las compensaciones a las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas por el extenso corte de agua en Osorno.