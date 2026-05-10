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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Mujer murió tras ser apuñalada en Castro

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Una mujer, de 34 años y de nacionalidad chilena, murió tras ser apuñalada en la comuna de Castro, Región de Los Lagos.

De acuerdo a información policial, la víctima ingresó en la madrugada al Hospital Base de Castro con una herida cortopunzante, falleciendo posteriormente producto de la gravedad de sus lesiones.

El fiscal Alejandro Von Conta, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, detalló que "instruimos el trabajo conjunto de la agrupación de homicidios de la Brigada de Investigación Criminal, de la Policía de Investigaciones, junto al Laboratorio de Criminalística, quienes en coordinación con ECOH han desarrollado diversas tareas investigativas destinadas al esclarecimiento de estos hechos".

 

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