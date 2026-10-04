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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Osorno: Fiscalizaciones migratorias detectaron a 42 extranjeros en situación irregular

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Osorno realizaron 210 fiscalizaciones durante septiembre, con las que se detectó a 42 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

Los extranjeros fueron denunciados por diversas infracciones a la normativa vigente como actividades remuneradas sin contar con la autorización correspondiente, incumplir controles de firma, ingresar al país por pasos no habilitados y mantener una situación de permanencia irregular.

El comisario Moisés Sáez, jefe del Departamento de Migraciones, detalló que "tres personas fueron notificadas de medidas de expulsión vigentes. Funcionarios de este departamento materializaron la expulsión del territorio nacional de un ciudadano colombiano, quien mantenía una medida administrativa vigente decretada por el Servicio Nacional de Migraciones, dando así cumplimiento a la resolución correspondiente".

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