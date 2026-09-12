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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Puerto Montt y China logran convenio en tecnología y comercio para combatir el desempleo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El alcalde Rodrigo Wainraihgt se reunió con autoridades de la ciudad china de Shenzhen para "trabajar una serie de acuerdos comerciales".

Selló una alianza con la Universidad de Tsinghua para un "ambicioso plan de biotecnología marina generadora de puestos de trabajo y recursos de alto valor añadido".

Puerto Montt y China logran convenio en tecnología y comercio para combatir el desempleo
 Municipalidad de Puerto Montt

"Esto va a facilitar una serie de convenios del punto de vista de la universidad, de la alcaldía, pero también comerciales, con productos como los mitílidos, como la pesca y la salmonicultura", aseguró el alcalde.

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El alcalde de Puerto Montt (Región de Los Lagos), Rodrigo Wainraihgt, anunció acuerdos en materia tecnológica y de comercio con la ciudad líder en innovación de China, Shenzhen, tras reunirse con el subdirector general de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de esa urbe, Richard Zhong.

Como parte del plan Innova Puerto Montt, el jefe comunal informó que "dimos un paso muy importante: vamos a empezar a trabajar una serie de acuerdos comerciales, y también se nos ofreció poder abrir una oficina comercial en conjunto con el Gobierno Regional".

"Esto va a facilitar el poder hacer una serie de convenios del punto de vista de la universidad, de la alcaldía, pero también comerciales, con productos como los mitílidos, como la pesca y la salmonicultura", detalló.

Wainraihgt apuntó que la urgencia de concretar estos proyectos de innovación obedecen a la compleja realidad del mercado laboral de la Región de Los Lagos, cuya tasa de desocupación se posicionó en 7,7% según el último boletín de de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, entregada el 28 de agosto para el trimestre móvil mayo-julio.

El líder municipal también selló una alianza con el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tsinghua, posicionando a Puerto Montt como un referente de la economía azul en Sudamérica.

Según indicó, el convenio dará paso a un "ambicioso plan de biotecnología marina", enfocado "en el desarrollo de energías limpias a través del viento, sol y el fondo marino", lo que permitirá transformar "una idea de pequeña escala en una gran cadena de producción generadora de puestos de trabajo y recursos de alto valor añadido".

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