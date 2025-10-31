Región de Los Lagos: Intensa búsqueda por buzo pescador desaparecido en Quellón

Una intensa operación de búsqueda se lleva a cabo al sur de la comuna de Quellón, en la Región de Los Lagos, tras la desaparición del buzo pescador Óscar Saldivia Remolcoy. El hombre, oriundo de Isla Laitec, fue visto por última vez el pasado sábado 25 de octubre a bordo de su embarcación y, por causas que aún se investigan, habría caído al agua en las cercanías del sector de San Pedro.

La denuncia por presunta desgracia motivó la activación inmediata de un amplio dispositivo de rastreo. En las labores participan activamente pescadores artesanales de la zona, personal de la Armada y diversos equipos de búsqueda, quienes han estado recorriendo la zona desde el momento del aviso.

Actualmente, el operativo se concentra en un área específica, ubicada a unas 13 millas mar adentro de Isla San Pedro, donde se presume fue la última posición de Saldivia Remolcoy.