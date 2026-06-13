Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.7°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Sujeto fue asesinado a disparos y su hijo resultó herido en Osorno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio Público realiza las diligencias investigativas para dar con dos sujetos sindicados como presuntos autores de la muerte a disparos de un padre de familia y el homicidio frustrado de su hijo, que resultó gravemente herido y en riesgo vital, en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos.

La fiscal María Angélica de Miguel precisó que "se solicitó por parte de Fiscalía la orden de entrada y registro a distintos domicilios en la ciudad de Osorno y a su vez la orden de detención respecto de las dos personas individualizadas que cometieron estos hechos, y tomaron participación directa en ellos".

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias investigativas para dar con los responsables.

contenido de servicio
Las + leídas