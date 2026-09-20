Sujeto intentó degollar a su madre con un serrucho en Hualaihué

Carabineros de la Tenencia de Hornopirén detuvo a un hombre adulto imputado por el delito de parricidio frustrado en la Isla Llanchid, perteneciente a la comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos.

El hecho ocurrió al interior de un domicilio del sector insular, donde el sujeto atacó a su madre de la tercera edad, provocándole diversas lesiones antes de ser neutralizado por el personal policial.

El procedimiento se activó tras una llamada de auxilio que alertó sobre un episodio de violencia intrafamiliar en la isla. Debido a las complicaciones geográficas y de conectividad propias de la zona, los uniformados debieron coordinar embarcaciones para concretar el desplazamiento por vía marítima hacia el lugar de los hechos.

Al arribar a la vivienda, los efectivos policiales encontraron al atacante en evidente estado de ebriedad.

Resistencia de la víctima y detención

La agresión involucró el uso de un serrucho, con el cual el individuo intentó lesionar de gravedad a la mujer. No obstante, la víctima interpuso sus manos para frenar el impacto del ataque, sufriendo cortes en sus dedos mientras intentaba salvaguardar su vida.

"Se estaba desarrollando una violencia intrafamiliar en la cual un hijo había atacado a su madre, adulta mayor, con un serrucho con intenciones de cortar su cuello y que, producto de que esta adulta se había intentado defender, resultó con heridas de mediana gravedad en las falanges de sus manos", confirmó el jefe de la Tenencia de Carabineros de Hornopirén, teniente Jaime Barría.

El tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y dejó al individuo bajo la medida cautelar más gravosa. (FOTO: ATON)

En esta línea, el uniformado detalló que se logró prestar primeros auxilios a la víctima y detener al atacante, "ya que se mantenía en un domicilio colindante donde se encontraba la víctima, además que esta se mantenía en compañía de dos menores de 11 años".

Evacuación médica y resolución judicial

Tras la aprehensión del imputado y la contención de la adulta mayor -quien presentaba un estado de shock-, ambas personas fueron evacuadas por vía marítima hasta Hornopirén para recibir la atención de urgencia respectiva.

Por disposición del Ministerio Público, el agresor fue puesto a disposición del tribunal para su correspondiente audiencia de control de la detención y formalización de cargos.

En la instancia, y atendiendo al peligro que su libertad representa para la seguridad de la víctima y de la sociedad, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure el periodo de investigación.