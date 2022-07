Este lunes, una pasajera del transporte púiblico vivió una violenta agresión de parte de un conductor que la insultó por pagar tarifa de estudiante. La mujer, que estudia enfermería, se subió al bus en dirección a el terminal de buses cuando escuchó al chofer insultándola. “Estudiantes pagan $230, vieja hedionda (…) creí que podí venir a pagar la huea que querí (…) vieja hedionda, pasá a pala, pasá a raja, me limpiai el asiento que me vai a dejar hediondo (…) vienen de otro país a hueviar aquí“, le dice el hombre. En el video se puede observar que los pasajeros no se acercaron a ayudarla y que ella se defendió ante las acusaciones racistas del conductor. Según informan medios locales, uando llegó a su destino, la mujer dio aviso a Carabineros y el chofer fue detenido.

