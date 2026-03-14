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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Choque por alcance dejó tres fallecidos en Río Bueno, entre ellos un niño

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El accidente ocurrió en la Ruta 5 Sur e involucró a un automóvil particular y a un camión de la empresa Colun.

Choque por alcance dejó tres fallecidos en Río Bueno, entre ellos un niño
 Fiscalía de Los Ríos
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Dos adultos y un niño murieron en un accidente de tránsito registrado  a la altura del kilómetro 894 de la Ruta 5 Sur, en dirección sur-norte, en la comuna de Río Bueno (Provincia del Ranco, Región de Los Ríos).

Según antecedentes preliminares, el accidente se produjo cuando el vehículo menor impactó por la parte posterior a un camión de la empresa Colun. En el automóvil viajaban las tres víctimas fatales del siniestro.

El fiscal Joaquín Ramírez detalló que el menor fallecido "se encontraba en el asiento trasero del vehículo que impactó al camión".

Personal de la SIAT de Carabineros quedó a cargo de la investigación para establecer la causa del accidente y su dinámica, mientras que el Servicio Médico Legal realiza los peritajes correspondientes.

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