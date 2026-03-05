Dos detenidos por talar 40 árboles en un parque nacional en Corral

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a dos individuos acusados de sustraer madera desde un predio protegido del Parque Alerce Costero,

ubicado en la comuna de Corral, Región de Los Ríos.

"Se logró la detención de dos personas mayores de edad, dos personas mayores de edad -ambas con antecedentes policiales-, quienes sin contar con autorización procedieron a talar, acopiar y cargar en un vehículo madera de la especie eucaliptus en el sector de Chaihuín", explicó el subprefecto Cristian Muñoz.

La PDI recuperó la madera sustraída e incautó motosierras y una camioneta utilizada para su transporte. En el lugar se constató la tala ilegal de 40 árboles, con un avalúo cercano a los nueve millones de pesos.