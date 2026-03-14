PDI incautó plantas de marihuana y detuvo a adulta mayor en La Unión

Un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Los Ríos terminó con la incautación de seis plantas de marihuana y la detención de una mujer adulta mayor en la comuna de La Unión.

El operativo se realizó en el sector de Pueblo Hundido, donde los detectives encontraron las plantas al interior de un invernadero improvisado. La mujer fue detenida y posteriormente derivada al Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

La PDI investiga si la droga estaba destinada a la comercialización, mientras se reúnen más antecedentes para determinar la eventual participación de otras personas en el cultivo.