Caso Luces Led: Exalcalde de Puerto Natales condenado por cohecho

El exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes (UDI), fue condenado por el delito de cohecho en el marco del caso Luces Led, por el que arriesga una pena de 10 años de presidio.

La fiscal Paulina Valdebenito acreditó en el juicio que la exautoridad (que estuvo en el cargo entre 2008 y 2021) aceptó recibir dineros del Holding Itelecom, "para que, con infracción de los deberes de su cargo, realizara conductas ilícitas, con la finalidad de favorecer a estas empresas en el proceso de licitación para el recambio del alumbrado público a tecnología LED".

En el juicio se confirmó que el 20 de julio del 2019, Paredes se comunicó telefónicamente con uno de los ejecutivos del grupo Itelecom, para conversar sobre las especificaciones técnicas de la futura licitación.

"El acusado le entregó un número de teléfono y su correo electrónico para recibir, directamente de él y de los demás ejecutivos del holding, recomendaciones o comentarios, con el fin de beneficiar a Itelecom", precisó la persecutora.

De los 21 acusados a nivel nacional por este caso, 11 han sido condenados en procedimientos abreviados, entre ellos el Holding Itelecom por la responsabilidad penal de la persona jurídica, a lo que se suma una suspensión condicional del procedimiento.

La sentencia se dará a conocer el próximo 11 de septiembre.