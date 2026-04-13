Paciente perdió nueve dientes tras tratamiento negligente en Punta Arenas

Una dentista fue formalizada en Punta Arenas, luego que una de sus pacientes perdió nueve dientes tras someterse a un tratamiento en un centro de salud de la ciudad.

El hecho ocurrió en el Cesfam Mateo Bencur, donde la mujer acudió para realizarse un procedimiento odontológico en el marco del programa estatal "Sonrisa de Mujer". Sin embargo, tras la atención comenzó a presentar complicaciones que con el paso del tiempo derivaron en la pérdida de varias piezas dentales.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la paciente buscaba un tratamiento específico, pero el resultado fue muy distinto al esperado. A raíz de esto, decidió llevar el caso a la justicia, lo que derivó en la formalización de la profesional por su eventual responsabilidad en lo ocurrido.

Durante la audiencia se expusieron los primeros antecedentes del caso que apuntan a eventuales fallas en la atención, por lo que se inició una investigación para esclarecer cómo se realizó el procedimiento y determinar si hubo negligencia.

El caso ha generado preocupación por las consecuencias que enfrenta la paciente, tanto por el daño físico como por el impacto en su vida diaria, ya que la pérdida de varias piezas dentales implica tratamientos posteriores complejos y de alto costo, además de efectos en lo funcional y lo estético.