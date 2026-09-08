Paulina Núñez y Estrecho de Magallanes: "No ha habido claridad y orden"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), se mostró dispuesta a que se cite una sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) -órgano asesor de la Presidencia de la República en materias de seguridad nacional e integridad territorial- para abordar la soberanía de Chile y el control en el Estrecho de Magallanes, tras la propuesta formulada por el senador socialista Juan Luis Castro.

"Si el Presidente convoca al Cosena, voy a ser la primera en llegar. Los parlamentarios por supuesto que van planteando distintas ideas porque ven que, en definitiva, no ha habido claridad y orden en esta cuestión", afirmó la parlamentaria.

Pese a respaldar el debate, la titular de la Cámara Alta emplazó al Gobierno a liderar la postura del país: "Así como nos tenemos que comprometer y tenemos que conducir la unidad desde el Congreso Nacional -y principalmente desde el Senado, por el rol que me toca ejercer-, por supuesto que también esperamos que eso se produzca en el Ejecutivo, y allí no nos perdamos: quien conduce las relaciones es el Presidente de la República; por lo tanto, ese orden y esa claridad tiene que venir desde el Presidente hacia abajo", enfatizó.

Además, en entrevista con The Clinic, la senadora advirtió que el titular de Defensa, Fernando Barros, "parece vocero opinando de todo", y consideró clave que "las Fuerzas Armadas sientan que tienen un ministro".

Consultado respecto a esta y otras críticas sobre su perfil mediático, el secretario de Estado aseguró que "me he limitado a hablar de aquellos temas que considero son relevantes para la defensa nacional, ya sea por una conferencia en la que he participado en el extranjero, o reacciones frente a decisiones que afectan a Chile".

"Estamos en plena coordinación (con Pérez Mackenna): he trabajado en conjunto con el canciller desde antes de asumir. De hecho, este domingo estuvimos en su casa reunidos, planificando y coordinándonos nuevamente. No hay descoordinación, no hay conflicto", remarcó el ministro Barros.

A la vez, apuntó que "a veces, los temas de Defensa y de Relaciones Exteriores se topan, porque efectivamente, la parte internacional es muy relevante para Defensa, pero no veo ninguna contradicción, ni que nos hayamos cruzado".

¿Qué es el Cosena?

De acuerdo a los artículos 106 y 107 del Capítulo XII de la Constitución, el Cosena sirve para asesorar al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional.

Este organismo es presidido por el Jefe del Estado e integrado por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el general Director de Carabineros y por el contralor general de la República.

En los casos que el Presidente de la República lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores y de la economía y finanzas del país.

En sus sesiones, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional.

Las actas del Consejo son públicas, a menos que la mayoría de sus miembros determine lo contrario.

El Cosena no sesiona de manera oficial desde el 5 de febrero de 2024, cuando fue convocado por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) para abordar la crisis de seguridad pública e infraestructura crítica.

Anteriormente, la instancia fue citada por Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) el 7 de noviembre de 2019, durante el estallido social, y el 20 de enero de 2014, ante el fallo de La Haya sobre el límite marítimo con Perú.