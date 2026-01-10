Aumentan expulsiones de turistas en Torres del Paine por infringir normas de seguridad

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informó un aumento en la expulsión de turistas del Parque Nacional Torres del Paine durante los últimos días de diciembre de 2025 y los primeros de enero de 2026, debido a reiteradas infracciones a la normativa que regula la permanencia y las actividades al interior del área protegida.

Según informó el organismo, este viernes 9 de enero un visitante fue retirado del sector Dickson tras ser sorprendido acampando en un lugar no habilitado, mientras que el pasado miércoles otro turista fue expulsado luego de utilizar una cocinilla en Base Torres, en un sector donde está estrictamente prohibido uso de fuego.

Situaciones similares se registraron durante las celebraciones de fin de año. En la víspera de Navidad, dos turistas fueron sorprendidos encendiendo una cocinilla en pleno sendero de Base Torres, lo que motivó la intervención de la avanzada de Carabineros del parque y su posterior expulsión.

Cuatro días más tarde, otro visitante fue retirado por la misma causa, tras ser detectado por un guía turístico que dio aviso a Conaf. Ese mismo día, la empresa concesionaria Vértice Patagonia informó que una turista sufrió quemaduras en sus piernas al manipular una cocinilla, debiendo ser evacuada de emergencia.

Asimismo, el 30 de diciembre Conaf reportó el ingreso de cuatro turistas por un sector no autorizado del parque, hecho que dejó a uno de ellos lesionado en el Valle del Silencio, cercano a Base Torres.

El director regional (s) de Conaf en Magallanes, Michael Arcos, calificó la situación como "preocupante", advirtiendo que "esta cantidad de personas expulsadas y que han sido sorprendidas infringiendo la normativa no solo pone en riesgo la integridad ecosistémica del parque, al poder generar un incendio forestal, sino también su propia seguridad personal", consigno La Tercera.

A estos hechos se suman diversas evacuaciones de turistas lesionados durante actividades de trekking en senderos y circuitos de montaña, operativos que han requerido la coordinación de guardaparques, brigadistas y Carabineros. Solo en los últimos días, cerca de cuatro personas debieron ser evacuadas.

Arcos recalcó el llamado a los visitantes a respetar las reglas del parque y a ejercer el autocuidado: "Es fundamental informarse y acatar la normativa, la que se entrega al momento de adquirir los tickets de ingreso y a través del personal guardaparques, para evitar tragedias mayores", subrayó.