Un turista pasó momentos de tensión al intentar cruzar uno de los puentes colgantes del Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, en medio de las fuertes ráfagas de viento que afectan a la zona.

El momento fue grabado por uno de sus acompañantes y muestra cómo el puente comienza a moverse con fuerza mientras el visitante intentaba avanzar, sujetándose de la estructura para no perder el equilibrio. Pese a las dificultades, logró completar el recorrido sin sufrir una caída.

Uno de los sectores donde se presentan estas condiciones es el lago Grey, cuya geografía montañosa favorece la concentración del viento y provoca cambios repentinos en su intensidad.

Esto puede complicar los recorridos de quienes visitan el parque, ya que algunos senderos incluyen el paso por puentes colgantes y evitar estas estructuras puede significar importantes retrasos.

A las fuertes ráfagas se suman los cambios de clima propios de Torres del Paine, conocido por sus microclimas, que pueden hacer que durante una misma jornada se presenten condiciones de las cuatro estaciones del año.