Tres detenidos por envío de encomienda con marihuana a Punta Arenas

Tres personas resultaron detenidas luego que personal de la PDI del Aeropuerto de Santiago descubriera una encomienda con marihuana que sería enviada hacia Punta Arenas.

Sergio Paredes, jefe de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, relató que "se pudo identificar un parlante que ocultaba cuatro bolsas nylon transparentes contenedoras de cannabis sativa, con un peso total de cuatro kilos 150 gramos. Por tal motivo, se tomó contacto con la Fiscalía local de Pudahuel, en este caso con el fiscal Daniel Contreras, quien otorgó técnicas especiales de la Ley 20.000, y viajó a Punta Arenas un equipo especial de la brigada".

Ya en el sur del país se logró la detención de tres sujetos (un menor, un adulto chileno y un adulto colombiano), quienes fueron formalizados por tráfico de drogas, quedando los mayores en prisión preventiva y el menor en internación por los 60 días en que se extenderá la investigación.