Haitiano impulsa candidatura a la presidencia de Haití desde Chile

Un ciudadano haitiano radicado en Chillán Viejo hace 10 años, se hizo viral en los últimos días por lanzar una campaña presidencial poco habitual.

Se trata de Woodison Merisma, de 35 años, un conocido vendedor de turrones y administrador de una frutería, que busca convertirse en el nuevo presidente de Haití mientras vive en Chile.

Su candidatura, impulsada desde el país con el apoyo de compatriotas y colaboradores en Puerto Príncipe, busca ofrecer una alternativa de cambio en medio de la crisis política y social que enfrenta su nación.

"Mi compromiso es firme para cambiar Haití con el poder de Chile", aseguró el sujeto apodado "Rey del Tulón", nombre que adoptó por la verdulería que administra y también porque, al ofrecer sus turrones en la calle, su pronunciación transformó la palabra en "tulón", lo que terminó convirtiéndose en parte de su identidad entre los vecinos.

La particular campaña llamó la atención cuando aparecieron carteles con su rostro en avenidas de Chillán, lo que produjo que fueran retirados por Carabineros al no contar con permiso municipal. Sin embargo, un juez local aclaró que no existió infracción electoral.