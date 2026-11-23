La Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como la "Tía Rica", ofrecerá durante noviembre un pago de $40.000 por cada gramo de oro de 18 quilates, cifra que marca el monto más alto entregado por la institución desde su creación.

La medida beneficiará a los habitantes de la Región de Ñuble, quienes podrán llevar sus joyas y alhajas de oro hasta la sucursal ubicada en Carrera 511, en Chillán, para que sean tasadas y puedan acceder a este valor especial.

Desde la institución señalaron que la iniciativa busca acercar sus servicios a la comunidad y entregar una alternativa conveniente a quienes quieran obtener dinero a cambio de sus prendas de oro.

La Dicrep también recordó que la oficina de Chillán abrió sus puertas en 2024 y es la más nueva de las 22 sucursales que mantiene la institución a lo largo del país.