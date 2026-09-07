Viento puelche favoreció propagación del incendio en Hotel Altos Nevados

El delegado presidencial en la Región de Ñuble, Diego Sepúlveda, informó este lunes que cerca de 150 personas fueron evacuados debido al incendio que arrasó con la estructura del Hotel Altos Nevados en Chillán.

La autoridad regional detalló que la activación de los protocolos de emergencia permitió poner a salvo a la totalidad de los ocupantes, quienes debieron ser trasladados de inmediato a otros centros hoteleros de la zona cordillerana.

"El incendio consumió la totalidad de la estructura del Hotel Altos Nevados, en Nevados de Chillán. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Los 122 pasajeros más los trabajadores, en total aproximadamente 150 personas, fueron evacuadas y llevadas a otros centros hoteleros del sector", precisó la autoridad regional.

En esta línea, dio cuenta que el siniestro "está en un 95% controlado", aunque "hay un par de sectores que todavía tienen fuego, y para poder acceder al lugar Carabineros tiene que esperar un poco que baje la temperatura".

El reporte oficial cifró en un 95% el control de las llamas en el complejo cordillerano. (FOTO: ATON/captura)

Sepúlveda también hizo hincapié en que "hay turistas que este incendio los encontró en las piscinas termales o esquiando, (por lo que existe) una pérdida de documentos, pasaportes".

"Por lo tanto, la Policía de Investigaciones va a estar también ayudando y coordinando la ayuda para estas personas", cerró el delegado.

Coordinación de seguridad y el impacto del viento puelche

Por su parte, el gerente general del Hotel Altos Nevados, Manuel Dinamarca, relató que se ejecutó un desalojo preventivo habitación por habitación apenas se detectó la presencia de humo en el quinto piso del edificio.

"Alrededor de las 5 de la tarde se detecta humo en la parte superior del quinto piso del ala oeste. Se activan las alarmas, se activan los protocolos, nuestro personal de seguridad ya estaba cerrando el centro, nos activamos todos (...) El personal del hotel hace la revisión habitación por habitación, saca todos los pasajeros sin enseres y, una vez que ellos están controlados, se sacan y se llevaron a otras instalaciones que tenemos en otros lugares", detalló.

El funcionario agregó que las condiciones meteorológicas imperantes jugaron un rol determinante en la rápida propagación de las llamas hacia el resto del recinto.

Reubicación en Las Termas y peritajes policiales

Los turistas evacuados fueron reubicados preventivamente en el Hotel Termas de Chillán, mientras la Ruta hacia el sector cordillerano se mantuvo con cortes a la altura del kilómetro 69 (sector Las Trancas) para dar prioridad exclusiva a vehículos de emergencia.

El Ministerio Público y las autoridades dispusieron que personal especializado del OS-9 de Carabineros quede a cargo de los peritajes de rigor para determinar las causas exactas que dieron origen al fuego.