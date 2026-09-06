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Tópicos: País | Región de Ñuble

Incendió afectó a hotel en Termas de Chillán

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

El siniestro movilizó a compañías de Bomberos de Pinto, Coihueco y Chillán.

Incendió afectó a hotel en Termas de Chillán
 Captura

Hasta el momento, no se ha logrado establecer el origen del fuego, ni tampoco hay un balance de heridos.

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Un amplio operativo de emergencia se desplegó este domingo en el sector de Termas de Chillán, luego de que un incendio afectara al Hotel Altos Nevados, ubicado en la comuna de Pinto, Región de Ñuble.

De acuerdo con información preliminar, las llamas se concentraron en el último piso del recinto, situación que obligó a activar los protocolos de emergencia y evacuación mientras se desarrollaban las labores para controlar el fuego.

La magnitud de las llamas motivó el desplazamiento de distintas compañías de Bomberos de Pinto, Coihueco y Chillán hasta el sector cordillerano.

Hasta el momento, no se ha logrado establecer las circunstancias en las que se provocó el incendio, ni tampoco se ha entregado un balance oficial sobre eventuales lesionados.

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