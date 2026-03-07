Accidente de avioneta dejó dos lesionados en Lolol

Dos lesionados dejó la caída de una avioneta este sábado al interior de la Viña Santa Cruz, en la comuna de Lolol, Región de O'Higgins.

De acuerdo con La Tercera, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas en el recinto ubicado en el kilómetro 22 de la Ruta I-72. Al interior de la aeronave viajaban dos personas: el piloto, un hombre adulto, y una acompañante, quienes resultaron con lesiones de carácter leve.

Según Carabineros, el vuelo despegó desde Concepción y la aeronave capotó cuando intentaba aterrizar. Esta hipótesis deberá ser esclarecida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que quedó a cargo de las diligencias técnicas.

Tanto la documentación del piloto como de la aeronave se encontraban al día.