Alerta Ambiental para 17 comunas de O'Higgins este domingo

Debido al aumento de los niveles de contaminación atmosférica en el valle central de la Región de O'Higgins, para este domingo se decretó Alerta Ambiental preventiva para 17 comunas de la zona.

Esta decisión, que representa la segunda declaratoria de este tipo en lo que va del año, contempla una serie de restricciones orientadas a disminuir la exposición de la población al material particulado, generado principalmente por la combustión residencial a leña.

Al respecto, la delegada presidencial regional, Susana Pinto, fundamentó que, "debido al aumento de los niveles de contaminación atmosférica en el valle central de nuestra región, hemos decidido declarar Alerta Ambiental para este domingo. Las medidas aplicadas buscan resguardar a la ciudadanía frente al material particulado y para ello es crucial cumplir la normativa ambiental".

Prohibiciones y fiscalización

Durante la jornada de restricción, queda prohibido el uso de calefactores a leña, sin importar si cuentan o no con certificación de la SEC. La normativa también incluye la inhabilitación temporal de cocinas a leña y calderas domiciliarias.

Como alternativa de calefacción permitida, solo se autoriza el funcionamiento de equipos que utilicen pellet, siempre que estos se encuentren debidamente certificados.

En el ámbito escolar y comunitario, el llamado es a reducir el esfuerzo físico. Las actividades deportivas de alta intensidad deberán ser suspendidas, permitiéndose únicamente ejercicios moderados en espacios cerrados para evitar la inhalación directa de micropartículas nocivas.

Finalmente, el cumplimiento de estas disposiciones será supervisado por los equipos de la Seremi de Salud. Para facilitar la colaboración ciudadana, se ha dispuesto el número de WhatsApp +569 89036974, en el que los vecinos podrán denunciar el uso ilegal de chimeneas o fuentes emisoras prohibidas durante las 24 horas que dure la alerta.

Comunas bajo restricción: