Profesor de básica fue detenido en plena clase por caso de camioneta robada y drogas

Un profesor fue detenido mientras realizaba clases en un colegio rural de San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O'Higgins, luego que Carabineros concretara una orden de captura en su contra por una persecución policial ocurrida a comienzos de mayo.

El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 4 de mayo en el sector de Pueblo de Indios, cuando las autoridades fiscalizaron una camioneta que mantenía encargo vigente por robo y que además circulaba con placas patentes falsificadas.

El conductor, que se encontraba acompañado por una mujer embarazada, escapó al momento del control y comenzó una persecución por distintos sectores de la comuna.

Tras el seguimiento, el hombre abandonó la camioneta y escapó hacia los cerros del sector, donde se perdió su rastro. En tanto, la mujer que iba como copiloto fue detenida en el lugar.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó 647 gramos de marihuana y elementos asociados a la venta de drogas.

Con el avance de las diligencias, el tribunal emitió una orden de detención contra el imputado. Días después, funcionarios de la SIP de Carabineros lograron ubicarlo y detenerlo mientras realizaba clases a estudiantes de educación básica en el establecimiento donde trabajaba.

La justicia dejó al imputado en prisión preventiva mientras continúa la investigación, la que tendrá un plazo de 90 días, al considerarlo un peligro para la sociedad.