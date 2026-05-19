Detienen a Jorge Huenchullán tras masivo operativo policial y militar en Temucuicui

Un operativo de gran escala en la Macrozona Sur culminó en la madrugada de este martes con la detención de Jorge Huenchullán Cayul, werkén de la comunidad Mapuche autónoma de Temucuicui.

El dirigente, quien estaba prófugo de la justicia desde 2019, fue capturado en una acción coordinada que movilizó a diversas instituciones de seguridad bajo el marco del Estado de Excepción.

El procedimiento comenzó alrededor de las 02:00 horas e involucró un despliegue tecnológico y humano significativo para asegurar la extracción del imputado desde el interior de la comunidad.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, la operación afirmando que están "recuperando el control del territorio".

Huenchullán no fue el único capturado. En el mismo procedimiento se detuvo a su pareja, Carolina Padilla Manquel, quien también mantenía orden de detención pendiente por microtráfico.

Ambos fueron trasladados inicialmente a la ciudad de Victoria para los controles correspondientes.

El werkén enfrentaba varios procesos judiciales que lo mantuvieron en la clandestinidad durante años, oculto dentro del mismo territorio. Huenchullán era buscado por los delitos de usurpación y tráfico de drogas y de armas.

Pese a que las autoridades calificaron el cierre del procedimiento como exitoso y sin lesionados, se reportaron incidentes armados durante el ingreso de las fuerzas policiales y militares a la zona.

Jorge Huenchullán ha sido históricamente una de las voces más visibles de la comunidad autónoma de Temucuicui. Su detención marca un hito en las investigaciones por hechos de violencia y tráfico de drogas en la región de La Araucanía.

Se espera que durante la mañana se realice un comité de seguridad en La Moneda y que las autoridades regionales entreguen un balance oficial del operativo.

"Lo que estamos viendo es la punta del iceberg"

En El Diario de Cooperativa, el ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó que el resultado del operativo "es la punta del iceberg": "Para llegar a esto, hubo un proceso muy extenso que fue identificar a las personas requeridas por la Justicia, ubicar dónde están, hacer un seguimiento para estar seguros de su entorno y sus redes de protección, y planificar y ejecutar", expresó.

"La gente quiere resultados inmediatos, pero ese no es el faro. Aquí se requiere actuar de acuerdo a la ley y los procesos son seguir las instrucciones de la Justicia, que determina si hay que detener a una persona. No es una decisión de las policías ni de las FF.AA." agregó.

"Hemos tenido otros operativos menos simbólicos que Temucuicui, en los que han habido tres personas detenidas y sometidas a prisión preventiva. Hemos tenido desocupación de predios ilegalmente ocupados y vamos avanzando sin complejos, porque hay una decisión no de actuar con dureza, sino que se cumplan las resoluciones judiciales", dijo el titular de Defensa.