Quedaron presos los líderes de la banda de ladrones de cobre que le robaba a Codelco

El Juzgado de Garantía de Rancagua determinó medidas cautelares para los integrantes de una banda criminal dedicada al robo de cobre en las dependencias de la División El Teniente de Codelco, en la Región de O'Higgins, ilícitos perpetrados entre 2024 y 2026.

Los principaleimputados -Luis Freddy Parra San Martín, Cristopher Alfredo Vivero Cornejo y Patricio Rodrigo Troncoso Pontigo- quedaron con prisión preventiva por estimarse que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

Los tres fueron acusados en calidad de autores de los delitos consumados de asociación delictiva, lavado de activos, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público y receptación.

La audiencia de formalización se extendió por tres días y la magistrada Tatiana Díaz Coloma ordenó también la prisión preventiva, por peligro de fuga, de Marcelo Alejandro López Aránguiz, Roberto Andrés Arenas Carreño, Maycol Jordan Guisel Aguirre y Luis Alberto Cavieres Abarca.

Impuso arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados a Nelly Soledad Quezada Prieto, Sergio Emilio Lara Maulén, Luis Israel Oróstica Medina, Juan Luis Olmedo Moya, Hernán Antonio Bolbarán Miranda, Leandro Javier Labra Cavieres, Luis Guillermo Cavieres Contreras, Julio Manuel Guajardo López y José Miguel Ángel Aránguiz Santelices.

Un sujeto llamado Miguel Ángel Ponce Solis quedó bajo arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, prohibición de comunicación y acercarse a la División El Teniente.

Otros 26 imputados quedaron con arresto domiciliario parcial nocturno y 17 con firma mensual en unidades de Carabineros, además del arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre ellos y de acercarse a El Teniente.

De acuerdo al Ministerio Público, la banda era liderada por Freddy Parra San Martín, que se dedicó al robo de cobre desde la mina y cables del mismo metal desde el tendido eléctrico de diversas áreas de la región. Los atracos se concretaban al dividir funciones entre sus 60 integrantes, entre ellas, recopilación y entrega de información sobre los lugares, vigilancia, transporte, acopio.

Involucraba, además, la utilización de testaferros, adquisición de maquinarias y creación de empresas y sociedades fachada para esconder el origen ilícito de los fondos. Las actividades generaronpérdidas por 650 millones de pesos a las empresas afectadas.

El tribunal fijó un plazo de siete meses para el desarrollo de la investigación, previo a la presentación final de cargos.