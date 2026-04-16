Camioneros del norte advierten paralización por aumento en el precio de combustibles

Los transportistas del norte de Chile levantaron este jueves una alerta ante el incesante incremento de los precios de los combustibles, anunciando una posible paralización en los próximos días. La medida, que involucraría a unos 800 camioneros, responde a una situación económica que describen como insostenible.

El presidente de la agrupación gremial Caliche AG, Luis Morales, advirtió que los camioneros "no pueden salir a trabajar", dado que están atravesando "una situación bastante precarizada".

Se anunció que el sábado se llevará a cabo una nueva asamblea, y posterior a ella comenzaría la paralización en el norte.