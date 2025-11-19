Carrera clandestina en Alto Hospicio terminó con un conductor fallecido

Un hombre venezolano de 26 años falleció producto de un accidente mientras participaba en una carrera clandestina en la caletera sur de la Ruta A-16 en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

El hombre, identificado como Víctor Rodríguez, y que se encontraba con situación migratoria irregular en el país, perdió el control del vehículo, volcando y saliendo eyectado, sufriendo lesiones de gravedad que le provocaron la muerte.

El teniente Alexis Gutiérrez detalló que "en el contexto de una carrera automovilística clandestina, ocurrió un accidente de tránsito tipo choque, donde desafortunadamente el conductor de un vehículo que participaba en esta carrera, a raíz de las graves lesiones que sufrió, perdió la vida".

Los funcionarios policiales realizarán la "pericia técnico-mecánica al vehículo participante, un análisis de los rastros e indicios presentes en la vía, así como también una fijación planimétrica y fotográfica de todos los rastros y elementos presentes en el diseño y la configuración vial".

Mientras tanto, el conductor del segundo automóvil fue detenido por Carabineros.