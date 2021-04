Corte rechazó recurso de Hugo Gutiérrez y dio luz verde a su detención

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó este viernes el recurso de amparo presentado por la defensa del ex diputado Hugo Gutiérrez (PC), que solicitaba dejar sin efecto la orden de detención dictada ayer en su contra.

La acción judicial surgió luego de que el Juzgado de Garantía de la ciudad norteña ordenara su arresto luego de que el actual candidato a constituyente no se presentara a la audiencia del juicio simplificado en su contra por el bullado episodio que protagonizó con la Armada de Chile, en agosto del 2020, durante una fiscalización por la Policía Marítima en Iquique, que Gutiérrez intentó eludir alegando superioridad por su cargo de entonces en el Congreso y su "fuero parlamentario".

Por ello, el Ministerio Público le imputó los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública.

Tiempo después, la Fiscalía decidió cerrar la investigación y pedir una audiencia para realizar este juicio debido a que el ex legislador no se presentó a dos audiencias de formalización, ante las cuales Gutiérrez se excusó argumentando que no había sido notificado por el tribunal.

En la audiencia de ayer jueves, a la que tampoco asistió, el fiscal Eduardo Ríos puntualizó que la Fiscalía, la policía y el propio tribunal intentaron ubicar Gutiérrez en 23 oportunidades, "todas citaciones que resultaron negativas, e incluso fue negado por sus familiares".

Debido a eso, el persecutor solicitó al Juzgado que dictara una orden de detención. Si bien la defensa del militante comunista alegó que su representado no fue debidamente notificado, y el tribunal enfatizó en ese punto, el juez de Garantía Diego Reyes accedió a emitir la instrucción de arresto por demorar o dificultar su comparecencia ante la justicia.

Frente a ello, el abogado de Gutiérrez, Marco Antonio Quevedo, presentó un recurso de amparo ante el tribunal de alzada a fin de que se dejara sin efecto la orden, lo que fue rechazado esta tarde por el tribunal de alzada tras escuchar los alegatos.