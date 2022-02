Crisis migratoria: Autoridades visitaron la zona fronteriza de Colchane

El alto mando del Ejército, la Policía de Investigaciones y Carabineros, además del delegado presidencial provincial del Tamarugal, Natan Olivos, visitaron en la última jornada la comuna de Colchane y el complejo fronterizo, en el marco de la crisis migratoria que se vive en el norte del país.

Actualmente hay más de 50 personas pernoctando en las afueras del paso fronterizo, sitio donde las autoridades hicieron un recorrido para verificar la situación en la frontera de Chile con Bolivia.

"Hemos visitado check point, control de tránsito, hemos estado también en el complejo fronterizo conversando con la Policía de Investigaciones, quien lleva adelante los procesos administrativos de reconducción principalmente; también con Carabineros que está desplegado en todas estas acciones que se están llevando adelante, y también hemos estado acá en frontera conversando con aquellas personas que desean ingresar al territorio", aseguró Olivos.

El jefe de la Defensa Nacional de la Provincia del Tamarugal, general Marcos Jaque, indicó que "lo que estamos haciendo hoy día de que no entre gente ilegal, estoy hablando de ilegales colombianos, venezolanos, aquellas personas que no son de la zona, ni de Colchane ni de Pisiga, Bolivia".

Junto al alto mando de @PDI_Tarapaca @CarabTarapaca @jedenatarapaca y CCN visitamos Colchane para evaluar en terreno las distintas acciones que se están desarrollando en frontera para la aplicación del Estado de Excepción y Nueva Ley Migratoria.#Iquique #Tarapacá #Tamarugal pic.twitter.com/lQ2Y4mvtzi — Natan Olivos N. (@natanolivos) February 18, 2022

PIDEN MAYOR CONTROL DE LA MIGRACIÓN

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, en conversación con Cooperativa, aseguró que "no es un problema la migración, hoy día lo que tenemos es un desorden total, Iquique es una ciudad de migrantes, el país finalmente no controló quien entra y quien sale. La política que se ha adoptado en el norte de Chile no es pensando viviendo en el territorio, es pensada en Santiago, se firma un decreto, cerramos las fronteras por dos años, había que hacer un control migratorio mucho más estricto. En Chile no hubo control migratorio".

Rodolfo Noriega, presidente de la Fundación Defensoría Migrante, indicó que el control de la migración "no controla nada", y lo que hace es "detener y contener. Estas personas ya ingresaron al país, si ya ingresaron no se les puede aplicar el tema de la devolución inmediata, porque eso solamente se hace en el momento de ingreso, lo que ocurre es al poner restricciones a que la gente se desplace ya dentro del territorio nacional, lamentablemente llega el punto de estas manifestaciones xenófobas".

El sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien actualmente vive en un campamento de la comuna de Antofagasta, pidió un cambio de actitud más allá de las letes, porque "hay una actitud negativa hacia el migrante que hay que empezar a cambiar y hay que coordinar con todos los países de Latinoamérica, esto es un problema continental, no podemos abordarlo nosotros solos".

"Los que logran entrar a Chile sería bueno darles una visa de trabajo aunque sea por un año, de esa manera sabemos quiénes son y dónde están, se los quitamos a las mafias que son los que los explotan y esas mismas son las mafias que los traen", acotó.