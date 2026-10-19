Incendio afecta a galpón de la Zona Franca de Iquique

Un incendio de grandes proporciones moviliza este lunes a los equipos de emergencia en la Zona Franca de Iquique (Zofri). Las llamas afectan a un galpón situado en las inmediaciones de la puerta 13, lo que obligó al personal de Bomberos a declarar la tercera alarma de incendio frente al riesgo de propagación hacia otras bodegas del sector comercial e industrial.

Debido a la magnitud del siniestro, las labores de contención se desarrollan con el apoyo de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio, sumado a la coordinación con distintos municipios de la Región de Tarapacá para el despacho de camiones aljibes.

De acuerdo con antecedentes preliminares, las instalaciones afectadas almacenaban una gran cantidad de neumáticos, factor que derivó en la rápida propagación del fuego y en una densa nube de humo negro. La columna es visible desde diversos puntos de la capital regional e incluso desde la comuna de Alto Hospicio.