Incendio en Zofri de Iquique sigue activo y afecta a cuatro galpones

El incendio que afecta al sector amurallado de la Zona Franca de Iquique, Región de Tarapacá, sigue activo tras reactivarse durante la tarde y propagarse a cuatro galpones en total.

El siniestro inició alrededor de las 22:30 horas del sábado al interior del galpón 7 de la manzana 23, propagándose hacia el galpón 8, en el que se almacenaban neumáticos, llantas y más material combustible. Pese a que el fuego logró ser controlado por Bomberos, el siniestro se reactivó durante la tarde y se propagó rápidamente, destruyendo los galpones 6 y 9.

Bomberos acusó falta de maquinaria

La reactivación del fuego generó la molestia del supertintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Marcelo Zúñiga, quien acusó que no se les brindó la maquinaria solicitada para continuar con el combate efectivo de las llamas.

"Esperábamos que a las 10:30 (de la mañana), Zona Franca de Iquique iba a tener una maquinaria para poder hacer algunas perforaciones y poder entrar con infantería, con unidades terrestres al lugar del incendio y poder ir reduciendo los focos que estaban prendidos; (pero) lamentablemente a la 13:30 de la tarde no había llegado la maquinaria y esta situación se ha estado descontrolando cada vez porque también hemos tenido bajas de caudales de agua", enfatizó el bombero.

De esa forma, Zúñiga manifestó: "Con agua y con sándwich no podemos apagar el incendio. Necesitamos más agua y equipamiento que verdaderamente sirva para poder perforar y que nuestras unidades ingresen a al lugar".

Por su parte, la directora regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Patricia Montenegro, afirmó que se realizó "un refuerzo respecto a la continuidad y el trabajo que están realizando los camiones aljibes, considerando que no se puede perder el circuito de agua".

"Junto a ello, se ha reforzado el requerimiento de equipamiento mayor como retroexcavadoras y excavadoras", afirmó.

Finalmente, las maquinarias llegaron pasadas las 19:00 horas para apoyar la labor de bomberos, quienes permanecen trabajando en el lugar y cuyas labores podrían extenderse hasta el martes.

Bomberos advirtió que debido a la gran cantidad de material combustible que hay al interior de los galpones afectados y la cantidad de horas que ha recibido alta carga calórica, existe un alto riesgo de que la infraestructura colapse.

Seremi de Educación suspendió actividad física en colegios de Iquique y Alto Hospicio

Ante la emergencia, la Seremi de Educación de la Región de Tarapacá informó la suspensión de actividad física para diversos establecimientos educaciones de Iquique y Alto Hospicio.

La medida de carácter preventiva comenzará a regir desde este lunes 3 de noviembre y abarca comunidades educativas ubicadas desde calle Manuel Rodríguez hacia el norte en Iquique, y el sector El Boro en Alto Hospicio, aplicando a niveles de educación parvularia, básica y media.

En paralelo, el tránsito en las cercanías de la Zona Franca se encuentra restringido en las calles Salitrera Victoria con Avenida Circunvalación; Luis Jaspar con Avenida Circunvalación y también Soto Mayor con Avenida Circunvalación.

