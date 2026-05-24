Investigan hallazgo de cadáver en Cerro Dragón de Iquique

La tranquilidad de las dunas iquiqueñas se vio interrumpida este fin de semana tras el descubrimiento de una persona sin vida.

El hecho movilizó un amplio operativo en las faldas del Cerro Dragón, donde equipos especializados de Carabineros y el Servicio Médico Legal (SML) trabajaron bajo las instrucciones de la Fiscalía de Tarapacá para intentar reconstruir lo sucedido.

La investigación quedó en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Al respecto, el fiscal a cargo, Guillermo Arriaza, afirmó que "una vez constituido en el lugar, junto al Laboratorio de Carabineros, se pudo constatar que se trataba de un sujeto masculino, sin identificar aún, el cual se mantenía fallecido en el lugar y en un avanzado estado de descomposición".

Según los informes preliminares, los restos no presentaban lesiones externas que fueran perceptibles a simple vista.

Ante este escenario, el Ministerio Público dispuso el traslado inmediato de los restos a las instalaciones del SML, donde se llevarán a cabo estudios científicos para confirmar cómo se produjo la muerte y, fundamentalmente, lograr la identificación del individuo.

Mientras los laboratorios forenses trabajan en el análisis biológico, las autoridades mantienen las pesquisas en la zona para determinar si existen denuncias por presunta desgracia que coincidan con las características del hallazgo.