Iquique en alerta por copamiento ilegal de motorhomes en playa Ike-Ike

Una creciente polémica se desató en Iquique, Región de Tarapacá, por una irregular ocupación de la Playa Ike-Ike, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad.

La denuncia -que se viralizó tras videos en redes sociales- apunta a la instalación de motorhomes que están siendo arrendadas por día, impidiendo el uso libre de la playa a otros visitantes.

La situación quedó en evidencia cuando una persona que intentaba disfrutar de la playa con su familia fue confrontada por individuos que operaban el negocio de arriendo de estos vehículos.

El hecho ha provocado la inmediata reacción de las autoridades locales, incluyendo la Municipalidad de Iquique y la Armada de Chile, quienes tienen jurisdicción sobre la zona.

"El borde costero constituye un bien nacional de uso público, por lo que se encuentra estrictamente prohibida la instalación de estructuras, campamentos, cualquier ocupación irregular que no cuente con las autorizaciones correspondientes", señaló el teniente primero Cristóbal Berna.

El negocio de las motorhomes

En esta línea, el también capitán de Puerto de Patache afirmó que "la Ordenanza Municipal número 531 de la Ilustre Municipalidad de Iquique prohíbe expresamente el camping en los sectores de playa de la comuna".

"Durante los últimos días se han desarrollado fiscalizaciones en terreno, cursándose las infracciones correspondientes en un trabajo coordinado y permanente junto a la Dirección de Seguridad Municipal", informó Berna.

Se estima que son aproximadamente 20 motorhomes las que han sido instaladas en Playa Ike-Ike, con tarifas de arriendo que parten desde los 80.000 pesos por día para dos o cuatro personas.

La Municipalidad y la Capitanía de Puerto de Patache confirmaron que no se han otorgado los permisos necesarios para esta actividad comercial, lo que subraya la ilegalidad de la ocupación que, a pesar de las normativas, sigue en práctica.