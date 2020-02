Tres sujetos fueron captados in fraganti botando escombros y basura en medio de una calle en Iquique. Los sindicados quedaron en evidencia luego que cámaras de seguridad municipal revelaran su actuar durante este martes. Desde el municipio local señalaron que el hecho se repite no sólo en la ciudad, si no que en playas y otros sectores de la comuna, y que en lo que va del 2020 se han cursado 38 citaciones a los Juzgados de Policìa Local por este tipo de hechos. .

