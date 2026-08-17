Lluvias en Tarapacá provocan cortes de rutas y rescate de 30 personas

Las intensas precipitaciones registradas durante la noche en la Región de Tarapacá provocaron aluviones, rodados y cortes de rutas, además de dejar a unas 30 personas atrapadas en un bus que se trasladaba desde una faena minera hacia Iquique.

La Ruta A-16, principal conexión entre Iquique y Alto Hospicio, permanece cerrada en ambos sentidos debido a los desprendimientos registrados durante la madrugada. En tanto, la Ruta 504 mantiene suspendido el tránsito de bajada hacia Iquique, aunque continúa habilitada la subida para vehículos menores.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Esteban de Nordenflycht, explicó que la emergencia afecto al camino La Sal, donde equipos de voluntarios trabajaron en el rescate. "Bomberos trabajó en la evacuación de estas 30 personas, trayéndolas a Playa Chanavayita, en la sede, que actualmente están en un lugar seguro a la espera de ser trasladadas hacia la ciudad de Iquique", detalló.

Las dificultades de conectividad han llevado incluso a algunas personas a realizar a pie el trayecto entre Iquique y Alto Hospicio, ante la falta de transporte.

"Tengo a mi niña igual en la casa, así que sí o sí tengo que llegar", contó una trabajadora de seguridad del Hospital de Iquique quien llevaba cerca de una hora caminando hacia Alto Hospicio.

A estos problemas de conectividad se suma el cierre de la Ruta 1, que conecta por la costa con Tocopilla. Debido a esta situación, los vehículos que necesiten desplazarse hacia esa zona deberán utilizar como alternativa la Ruta 5 Norte.

Las precipitaciones también llevaron a suspender las clases durante esta jornada en la Región de Tarapacá, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante la continuidad del sistema frontal.