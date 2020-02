Este fin de semana se llevó a cabo en Iquique la IX versión del Campeonato Internacional de Fisicoculturismo, instancia en la cual participaron más de 100 deportistas. Los competidores se midieron en seis categorías; overall muscular, overall body fitness, overall men's physique, overall wellness, overall bikini y overall culturismo. En estas últimas se coronaron como vencedores, Macarena Figueroa, quien además logro el tercer lugar en los Panamericanos de Lima 2019, y Felipe Valenzuela, respectivamente.

